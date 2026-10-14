Tabungan Makin Tebal, 7 Shio Ini Disebut Berpeluang Membeli Mobil Impian

seseorang yang berhasil membeli mobil impian./Freepik/freepik JawaPos.com – Memiliki mobil pribadi menjadi salah satu target finansial yang ingin diwujudkan banyak orang. Selain menunjang mobilitas sehari-hari, kendaraan impian juga kerap dianggap sebagai simbol pencapaian setelah melewati proses panjang dalam bekerja dan mengumpulkan tabungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan keuangan yang matang, penghasilan yang memadai, serta kemampuan mengelola pengeluaran. Bagi sebagian orang, membeli mobil bukan hanya soal memenuhi keinginan, melainkan juga tentang menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, perjalanan rezeki seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemajuan finansial, mulai dari keberanian mengambil peluang hingga ketekunan dalam membangun kestabilan ekonomi. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut-sebut berpeluang memasuki periode finansial yang menjanjikan dan mewujudkan impian membeli mobil. Berikut daftar shio yang dimaksud beserta gambaran karakter dan peluang rezekinya menurut ramalan tersebut. 1. Shio Naga Shio Naga sering dikaitkan dengan kepercayaan diri, ambisi, dan jiwa kepemimpinan. Karakter tersebut dipercaya dapat mendorong pemiliknya untuk berani mengambil langkah besar dalam pekerjaan maupun dunia usaha. Dalam ramalan ini, Shio Naga digambarkan berpeluang menikmati hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Proyek yang sebelumnya belum menunjukkan perkembangan, misalnya, diharapkan mulai memberikan hasil, sementara kesempatan karier dan bisnis dapat membuka jalan menuju peningkatan penghasilan. Jika kondisi keuangan semakin stabil dan tabungan mencukupi, membeli mobil pribadi bisa menjadi salah satu target yang mulai realistis untuk dipertimbangkan. Bagi Shio Naga, pencapaian tersebut dapat menjadi bentuk apresiasi atas proses panjang yang telah dijalani. 2. Shio Kerbau Pemilik Shio Kerbau dikenal tekun, sabar, dan konsisten ketika mengejar tujuan. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi proses panjang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sifat tersebut dapat menjadi modal dalam membangun kondisi finansial yang lebih stabil. Kebiasaan bekerja secara teratur, menyisihkan pendapatan, dan mempertimbangkan pengeluaran secara cermat dapat membantu mereka mengumpulkan dana untuk kebutuhan besar. Menurut ramalan yang beredar, Shio Kerbau berpotensi memperoleh peluang tambahan, seperti bonus pekerjaan, perkembangan usaha, atau peningkatan tanggung jawab profesional. Jika pendapatan dan tabungan terus berkembang, keinginan membeli mobil yang selama ini tertunda bisa semakin dekat dengan kenyataan. 3. Shio Ular Shio Ular kerap diasosiasikan dengan kecermatan, pemikiran strategis, dan kemampuan membaca situasi. Dalam urusan keuangan, karakter ini digambarkan mendukung kebiasaan mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan. Ramalan tersebut menggambarkan Shio Ular berpeluang menikmati hasil dari perencanaan finansial yang telah dibangun sebelumnya. Usaha sampingan, pengembangan bisnis, atau keputusan investasi yang dilakukan dengan pertimbangan matang menjadi beberapa gambaran sumber peningkatan kekayaan. Ketika kondisi keuangan dirasa cukup kuat, membeli mobil dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan pribadi. Meski begitu, keputusan tersebut sebaiknya tetap disesuaikan dengan kemampuan finansial dan kebutuhan sehari-hari. 4. Shio Macan Shio Macan identik dengan keberanian, semangat bersaing, dan ambisi untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi. Mereka sering digambarkan tidak ragu menghadapi tantangan ketika melihat peluang yang menjanjikan.