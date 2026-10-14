3 Zodiak yang Bakal Terima Banyak Rezeki di Oktober 2026, Uang di Tabungan Terus Bertambah Tiap Hari

Zodiak yang diramalkan bakal terima banyak rezeki di Oktober 2026 saat uang di tabungan terus bertambah setiap harinya. (dok: pexels)
JawaPos.com - Menjelang pergantian tahun berbagai kemungkinan tak terduga bisa saja terjadi.
Baik hal baik maupun buruk, segala sesuatunya dapat terjadi termasuk kemungkinan seperti perubahan drastis yang mungkin terjadi.
Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri bukan diprediksi segelintir orang bisa mendapatkan banyak limpahan rezeki dalam bentuk materi.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal terima banyak rezeki di Oktober 2026 saat uang di tabungan terus bertambah setiap harinya.
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1. Zodiak Aquarius
Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius dikatakan akan diberikan kelapangan rezeki.
Astrolog meyakini, dalam waktu dekat ini mereka bisa menambah kekayaan yang dipunya melalui serangkaian jalan.
Di akhir tahun 2026 ini mereka dimungkinkan punya kemudahan dalam memperoleh uang dari mana saja.
Keberuntungan membuat usaha mereka memperoleh penghidupan jadi makin mudah terlebih niat baik juga mendatangkan keberkahan lain di waktu yang bersamaan.
2. Zodiak Libra
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