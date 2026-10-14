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Rabbany Wanadriani
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.33 WIB

Terlihat Dingin hingga Pemalu, 5 Shio Ini Sering Dinilai Keliru oleh Orang Lain

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakteristik tertentu. Macan identik dengan keberanian, Kelinci dikenal lembut, sedangkan Naga sering dianggap memiliki kekuatan dan karisma yang menonjol.

Namun, tidak semua karakter mendapatkan penilaian yang adil. Ada sejumlah shio yang justru kerap dipandang sebelah mata karena sikap dan kepribadiannya dianggap berbeda dari kebanyakan orang.

Padahal, di balik kesan pemalu, tertutup, atau terlalu serius, terdapat sisi lain yang mungkin tidak langsung terlihat. Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang kerap disalahpahami oleh orang lain karena karakter mereka yang unik.

1. Shio Kambing

Shio Kambing sering dianggap sebagai sosok yang pemalu, mudah tersinggung, bahkan kurang berani mengambil tindakan. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan karakter mereka.

Dalam astrologi Tiongkok, pemilik shio Kambing dikaitkan dengan kepekaan emosional dan kemampuan memahami perasaan yang baik. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum bertindak serta memikirkan dampak keputusan terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Ketika menghadapi tekanan, mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mengolah emosi. Hal ini bukan berarti mereka tidak mampu menghadapi masalah, melainkan memiliki cara tersendiri untuk memahami situasi sebelum menentukan langkah.

2. Shio Ular

Shio Ular kerap mendapatkan citra negatif karena sering dihubungkan dengan sifat licik, manipulatif, atau sulit ditebak. Sikapnya yang tertutup juga terkadang membuat orang lain merasa kesulitan memahami apa yang sedang dipikirkan.

Namun, dalam perspektif astrologi Tiongkok, shio Ular justru dikenal sebagai sosok yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan memiliki kecermatan dalam mengambil keputusan.

Mereka biasanya menghargai privasi serta tidak selalu menunjukkan perasaan secara terbuka. Sebelum bertindak, pemilik shio ini cenderung mengamati keadaan, mengumpulkan informasi, dan menyusun strategi. Sikap yang terlihat dingin tersebut bisa saja merupakan bentuk kehati-hatian, bukan niat untuk menyembunyikan sesuatu yang buruk.

3. Shio Babi

Shio Babi sering dicap sebagai pribadi yang terlalu santai, manja, atau kurang memiliki semangat untuk bekerja keras. Kebiasaan menikmati waktu istirahat terkadang membuat mereka dinilai tidak ambisius.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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