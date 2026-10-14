Ramalan Zodiak Capricorn 14 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn harus berterima kasih kepada teman dan keluarga atas semua yang mereka lakukan. Cobalah menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka.

Rasa syukur bermanfaat bagi hubungan dan kesehatan tubuh. Capricorn akan merasakan lebih banyak kebahagiaan jika mengungkapkan rasa terima kasih dan menerima kabar positif tentang orang terdekat.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 14 Oktober 2026.

ggung jawabmu. Setelah melunasi semua hutang, tabungan Sagitarius akan meningkat.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn harus meluangkan waktu untuk fokus pada pasangan dan berada di sisinya saat dia membutuhkan. Terkait karir, tetaplah tenang dan redakan kekhawatiran untuk tetap fokus pada tujuan.



Sementara itu, kembangkan kebiasaan sehat, usahakan untuk tetap bahagia, dan jangan mengkhawatirkan penuaan. Terkait keuangan, Capricorn akan mampu mengatasi masalah pekerjaan dan mendapatkan uang berkat kerja keras yang gigih.



Cinta Capricorn