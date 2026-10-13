Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Postur dan Keseimbangan Diri

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Selasa, 13 Oktober 2026 perlu diperhatikan melalui kebiasaan sehari-hari yang membantu menjaga kenyamanan tubuh dan ketenangan pikiran.

Rutinitas yang padat, terutama pekerjaan yang mengharuskanmu duduk berjam-jam di depan komputer, dapat membuat kebutuhan fisik terlupakan jika tidak diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup.

Karena itu, Libra sebaiknya mulai memperhatikan posisi tubuh saat bekerja sekaligus menjaga pola aktivitas agar tidak terus-menerus membebani diri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan Libra adalah kebiasaan mempertahankan posisi duduk yang sama selama bekerja.

Posisi tubuh yang kurang nyaman dapat memicu ketegangan pada leher dan bahu, terutama ketika kamu terlalu lama menunduk untuk melihat layar atau menggunakan perangkat elektronik.

Cobalah menyesuaikan tinggi layar agar sejajar dengan pandangan dan mengatur posisi kursi supaya punggung mendapatkan penopang yang memadai.