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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.03 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 13 Oktober 2026: Perkuat Komunikasi dan Relasi Kerja

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Libra pada Selasa, 13 Oktober 2026 dapat dipengaruhi oleh kemampuan menjalin komunikasi dan menjaga hubungan profesional dengan orang-orang di lingkungan kerja.

Informasi yang diterima melalui pesan, surat elektronik, maupun percakapan dengan rekan kerja mungkin memiliki kaitan dengan tanggung jawab yang sedang dijalankan.

Karena itu, Libra perlu lebih cermat memahami setiap informasi sebelum mengambil keputusan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat pekerjaan.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika menerima instruksi atau tugas baru, luangkan waktu untuk memeriksa setiap detail agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai kebutuhan.

Jangan terburu-buru memberikan jawaban jika masih terdapat informasi yang belum jelas, terutama ketika keputusan yang diambil akan memengaruhi pekerjaan anggota tim lainnya.

Bagi Libra yang sedang terlibat dalam proyek bersama, kemampuan menyampaikan gagasan secara terstruktur dapat membantu memperlancar proses kerja.

Setiap orang mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam menyelesaikan persoalan, sehingga kesediaan mendengarkan pendapat orang lain perlu berjalan seiring dengan keberanian mengutarakan ide sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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