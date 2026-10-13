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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 13 Oktober 2026 | 17.27 WIB

Ramalan Zodiak Cinta Besok 14 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak cinta besok 14 Oktober 2026. (Magnific) - Image

Ramalan zodiak cinta besok 14 Oktober 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Ramalan zodiak cinta untuk besok, 14 Oktober 2026, menghadirkan beragam kisah asmara bagi setiap pemilik bintang.

Ada yang merasa percaya diri, ada pula yang harus menahan diri demi menjaga keharmonisan bersama pasangan.

Bagi yang masih sendiri maupun sudah berpasangan, ada pesan khusus yang layak dicermati dengan hati tenang.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Selasa (13/10), dijelaskan mengenai ramalan cinta zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Rabu 14 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret–19 April)

Venus akan mendorongmu untuk lebih terbuka mengenai isi hati kepada pasangan tersayang pada hari itu juga.

Bagi Aries yang masih lajang, perasaan positif dalam dirimu secara alami bisa menarik perhatian orang lain.

Kalau sudah menjalin hubungan, jangan ragu menyampaikan apa pun yang sedang memenuhi pikiranmu kepada orang terkasih.

Editor: Novia Tri Astuti
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