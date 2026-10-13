Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)
JawaPos.com - Zodiak leo merasa sangat beruntung, dan orang-orang terdekat adalah yang paling menyadarinya. Leo adalah pembawa keberuntungan bagi semua orang di keluarga dan lingkungan profesional.
Sudah saatnya leo memanfaatkan posisi ini dengan baik dan mengabdikan diri pada tujuan sosial. Orang-orang di sekitar akan menghargai tindakan kebaikan leo.
Transit planet hari ini menunjukkan bahwa zodiak virgo merasa kekurangan energi dan kepercayaan diri. Akibatnya, virgo mungkin ragu-ragu dalam menangani beberapa masalah.
Berbicara dengan seseorang terdekat dan dipercaya, mungkin terbukti bermanfaat. Terbukalah terhadap saran mereka, karena hal itu akan membantu virgo melewati hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu mempererat hubungan dan memberi kenangan indah untuk diingat bersama pasangan. Terkait karir, pertimbangkan pro dan kontra jika leo ingin berganti pekerjaan.
Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai agar merasa lebih baik saat merasa lesu dan sedikit depresi. Terkait keuangan, leo akan mendapatkan keuntungan saat ingin mencoba peruntungan di pasar saham.
Cinta Leo
Leo bisa memberi kesenangan yang luar biasa kepada pasangan. Leo bahkan rela menghabiskan waktu dan dana untuk membuatnya senang. Gunakan kesempatan ini untuk mempererat hubungan dan memberi kenangan indah untuk diingat berdua.
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Jawa Pos
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