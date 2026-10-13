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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 13 Oktober 2026 | 09.45 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kemungkinan, zodiak virgo akan dihantui oleh pikiran tentang kehidupan cinta pada hari ini. Mungkin, virgo tertarik untuk menjelajahi ranah rahasia tertentu dalam hubungan, namun tidak yakin bagaimana mengkomunikasikannya kepada pasangan. 

Mungkin virgo masih menjajaki kemungkinan, menunggu sampai tahu bagaimana perasaan sendiri. Bagaimanapun, virgo mungkin memutuskan untuk melanjutkannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus mengubah rutinitas dengan pasangan jika merasa bosan dengan kondisi hubungan saat ini. Mengenai karir, virgo akan memperoleh penghargaan atas kinerja yang dilakukan di tempat kerja.

Sementara itu, jangan membuang waktu untuk berdebat karena dapat berdampak buruk pada kesehatan. Terkait keuangan, kerja keras yang virgo lakukan akhirnya menghasilkan bonus serta mendorong produktivitas.

Cinta Virgo

Virgo mungkin merasa lelah dan bosan dalam kehidupan percintaan saat ini. Cobalah sedikit memeriahkannya dengan mengubah rutinitas dan pergi ke luar kota dengan pasangan. 

Setelahnya, sebagian dari rasa tidak nyaman bisa saja mulai menghilang. Beranilah berpetualang dan virgo akan melihat hasil yang positif.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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