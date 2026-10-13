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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 13 Oktober 2026 | 08.34 WIB

Ramalan Zodiak Leo 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Beberapa hari yang lalu, zodiak leo melesat seperti peluru dan membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Sekarang, leo bergulat dengan keraguan yang melemahkan seluruh energi pada tubuh. 

Merenungkan kejadian pada beberapa hari terakhir, jelas bahwa leo mungkin agak gegabah dalam mengejar tujuan. Jangan menyerah dan pikirkan kembali strategimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu mempererat hubungan dan memberi kenangan indah untuk diingat bersama pasangan. Terkait karir, pertimbangkan pro dan kontra jika leo ingin berganti pekerjaan.

Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai agar merasa lebih baik saat merasa lesu dan sedikit depresi. Terkait keuangan, leo akan mendapatkan keuntungan saat ingin mencoba peruntungan di pasar saham. 

Cinta Leo

Leo bisa memberi kesenangan yang luar biasa kepada pasangan. Leo bahkan rela menghabiskan waktu dan dana untuk membuatnya senang. Gunakan kesempatan ini untuk mempererat hubungan dan memberi kenangan indah untuk diingat berdua.

Karir Leo

Berganti pekerjaan tanpa mempertimbangkan pro dan kontranya, mungkin tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Banyak peluang bagus kemungkinan akan datang menghampiri pada hari ini. 

Editor: Hanny Suwindari
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