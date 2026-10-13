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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 13 Oktober 2026 | 09.25 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Jika zodiak taurus merasa lelah dan mudah tersinggung, ketahuilah bahwa hal ini normal. Taurus mungkin telah menjalani beberapa minggu yang terlalu banyak belajar. 

Jika ingin melanjutkan jalan yang sama, berhati-hatilah agar ambisimu tidak menyebabkan kelelahan fisik yang serius. Taurus akan merasa lebih frustrasi jika jatuh sakit. Jadi, bijaklah dan jaga kebutuhan dasarmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus mengatasi masalah dalam hubungan asmara dengan jujur ​​dan terbuka. Terkait karir, manfaatkan persaingan sehat di tempat kerja untuk menunjukkan bakat.

Sementara itu, lakukan deteksi dini penyakit yang berpotensi serius agar aries segera mendapatkan pengobatan hingga sembuh. Terkait keuangan, kini bukanlah saat yang tepat untuk mengambil risiko besar dalam melakukan transaksi keuangan.

Cinta Taurus 

Taurus harus benar-benar menelaah hubungan dengan jujur ​​dan saksama jika perasaan terhadap pasangan mulai memudar. Cobalah menilai apa akar dari beberapa masalah yang terjadi di dalamnya. 

Temukan akar dan identifikasi masalah tersebut apa adanya. Kemudian, atasi masalah tersebut dengan jujur ​​dan terbuka. Itulah satu-satunya cara untuk benar-benar memahami pasangan dan sebaliknya.

Karir Taurus

Editor: Hanny Suwindari
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