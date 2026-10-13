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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 13 Oktober 2026 | 10.17 WIB

Ramalan Zodiak Libra 13 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/annakabanova1) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/annakabanova1)

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa lelah secara mental karena banyak hal terjadi hari ini. Orang-orang menyukai kehadiran libra karena memiliki percakapan yang ceria dan menghibur. 

Namun, jika memiliki banyak hal yang harus dikerjakan, libra mungkin akan kehilangan kendali diri. Jika terlalu personal, keadaan mungkin terlihat lebih buruk daripada yang sebenarnya. Bersabarlah karena ini adalah fase sementara yang akan segera berakhir.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Selasa, 13 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus memikirkan cara untuk menjaga agar hubungan asmara saat ini tidak membosankan. Terkait karir, jaga kepercayaan diri tetap tinggi agar libra mampu menangani tekanan pekerjaan dengan mudah.

Sementara itu, disarankan untuk beristirahat dengan cukup jika tidak ingin kondisi kesehatanmu memburuk. Terkait keuangan, kemampuan kreatif dan ide-ide cerdas yang libra cetuskan mampu menuai imbalan finansial.

Cinta Libra

Cobalah memikirkan cara untuk menjaga agar hubungan asmaramu tidak membosankan. Libra dan pasangan telah begitu nyaman satu sama lain, sehingga sebagian percikan asmara bisa saja terasa seperti hal yang biasa saja. 

Berkreasilah tentang bagaimana menanamkan kembali kesenangan ke dalam kehidupan romantismu.

Karir Libra

Editor: Hanny Suwindari
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