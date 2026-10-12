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Leni Setya Wati
Selasa, 13 Oktober 2026 | 04.25 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Selasa, 13 Oktober 2026: Cinta Kembali Bergairah

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Libra mendorong Gemini untuk meluangkan waktu melakukan refleksi diri.

Momen tenang ini dapat membantu Anda memahami perasaan sekaligus menemukan kejelasan dalam menghadapi berbagai persoalan.

Jika sedang menghadapi tekanan emosional, jangan memendam semuanya sendirian. Berbagi cerita dengan teman dekat bisa membantu meringankan beban pikiran.

Dalam kehidupan asmara, Gemini yang masih lajang berpeluang menemukan ketertarikan dengan seseorang berzodiak Scorpio yang memiliki karakter misterius.

Sementara itu, menjaga pola makan dengan mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan memasak sendiri di rumah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus membantu menghemat pengeluaran.

Berikut ramalan zodiak Gemini selengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Gemini

Kehadiran Venus membawa suasana yang lebih menyenangkan dalam kehidupan asmara Gemini. Setelah melewati masa-masa yang terasa monoton, Anda berpeluang kembali menikmati kehangatan dan keceriaan dalam hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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