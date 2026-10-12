Ramalan Zodiak Capricorn 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini mungkin memiliki efek menguntungkan dan membuat zodiak Capricorn merasa gembira tentang beberapa bagian kehidupan.
Capricorn harus mempertahankan sikap positif, dan menggunakan penalaran serta pemikiran praktis dalam situasi yang menantang. Hari ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Capricorn untuk berhubungan kembali dengan orang-orang yang sudah lama tidak ditemui.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 12 Oktober 2026.
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Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn melihat perkembangan dalam hubungan, meskipun tidak dapat bertemu langsung dengan pasangan. Terkait karir, manfaatkan keterampilan komunikasimu sepenuhnya untuk memotivasi orang lain.
Sementara itu, Capricorn akan mampu melewati hari ini dengan sedikit kesulitan berkat kesehatan yang baik. Terkait keuangan, Capricorn harus menikmati kerja keras yang dilakukan dengan untuk memberikan hiburan bagi diri sendiri, teman-teman, dan keluarga.
Cinta Capricorn
Capricorn mungkin baru saja mengalami perpisahan jarak dengan pasangan. Hari ini, Capricorn merindukan untuk bersatu kembali dengan orang yang dicintai.
Meskipun tidak dapat bertemu langsung dengan pasangan, Capricorn mungkin melihat beberapa perkembangan dalam hubungan. Saat mendekati waktu pertemuan, cobalah merencanakan sesuatu yang istimewa.
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