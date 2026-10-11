Ramalan Karier Zodiak Libra Minggu, 11 Oktober 2026: Tegas Mengambil Keputusan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)
JawaPos.com - Perjalanan karier Libra pada Minggu, 11 Oktober 2026, dapat terbantu oleh kemampuan membangun komunikasi yang baik dan menjalin kerja sama dengan orang-orang di lingkungan profesional.
Sikap yang mengutamakan keharmonisan memang memudahkan Libra berinteraksi dengan berbagai pihak, tetapi kemampuan tersebut perlu diimbangi dengan keberanian menyampaikan pendapat secara jelas.
Libra sebaiknya tidak terlalu lama menimbang setiap pandangan orang lain ketika sebuah pekerjaan membutuhkan keputusan yang segera diambil.
Terlalu khawatir mengecewakan orang lain justru dapat membuat penyelesaian tugas berjalan lambat dan kesempatan untuk mengatasi persoalan terlewatkan.
Ketika menghadapi pekerjaan yang rumit, cobalah menguraikannya menjadi beberapa langkah sederhana agar setiap bagian dapat ditangani dengan lebih teratur.
Tentukan bagian yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, kemudian lanjutkan ke pekerjaan berikutnya setelah prioritas utama tertangani.
Ketelitian juga perlu dipertahankan, terutama ketika Libra berurusan dengan dokumen penting, menyusun rencana kerja, atau menyampaikan informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan berbeda.
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Jawa Pos
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