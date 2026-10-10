Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 23.23 WIB

Ramalan Primbon Jawa Besok, Minggu Legi, 11 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific) - Image

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Minggu Legi, 11 Oktober 2026, dapat menjadi bacaan menarik bagi masyarakat yang masih melestarikan tradisi penanggalan Jawa. 

Dalam kepercayaan leluhur, weton tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran, tetapi juga menjadi bagian dari penafsiran mengenai watak, rezeki, pekerjaan, hubungan asmara, hingga keberuntungan.

Berdasarkan kalender Jawa, Minggu, 11 Oktober 2026, bertepatan dengan weton Minggu Legi yang memiliki jumlah neptu 10. 

Angka tersebut berasal dari neptu hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Legi sebesar 5. 

Kombinasi ini kerap dikaitkan dengan karakter yang ramah, memiliki pendirian, serta mampu menjalin hubungan sosial dengan baik.

Lantas, bagaimana gambaran rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan menurut penafsiran Primbon Jawa untuk Minggu Legi, 11 Oktober 2026? Simak ulasannya berikut ini dilansir dari Primbon.com.

Penafsiran berikut disajikan sebagai referensi budaya dan bahan refleksi, bukan kepastian mengenai kejadian yang akan dialami seseorang.

1. Ramalan Rezeki Minggu Legi, 11 Oktober 2026

Dalam penafsiran Primbon Jawa, rezeki pada Minggu Legi, 11 Oktober 2026, dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan melalui ketekunan, kemampuan membangun relasi, dan kecermatan mengambil keputusan. Weton Minggu Legi memiliki neptu 10, hasil perpaduan nilai hari Minggu dan pasaran Legi. Kombinasi tersebut dalam sejumlah penafsiran tradisional kerap dihubungkan dengan pribadi yang mudah bergaul, cukup percaya diri, serta memiliki kemampuan menarik simpati orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jang Jae In Tanda Tangan Kontrak Eksklusif dengan Niche Music, Ini Rencana Barunya - Image
Entertainment

Jang Jae In Tanda Tangan Kontrak Eksklusif dengan Niche Music, Ini Rencana Barunya

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.23 WIB

Ramalan Primbon Jawa Besok, Sabtu Kliwon, 10 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan - Image
Zodiak

Ramalan Primbon Jawa Besok, Sabtu Kliwon, 10 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.15 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Jumat, 9 Oktober 2026: Tingkatkan Kemampuan dan Hargai Proses - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Jumat, 9 Oktober 2026: Tingkatkan Kemampuan dan Hargai Proses

Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.11 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore