Ramalan Primbon Jawa Besok, Minggu Legi, 11 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Minggu Legi, 11 Oktober 2026, dapat menjadi bacaan menarik bagi masyarakat yang masih melestarikan tradisi penanggalan Jawa.

Dalam kepercayaan leluhur, weton tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran, tetapi juga menjadi bagian dari penafsiran mengenai watak, rezeki, pekerjaan, hubungan asmara, hingga keberuntungan.

Berdasarkan kalender Jawa, Minggu, 11 Oktober 2026, bertepatan dengan weton Minggu Legi yang memiliki jumlah neptu 10.

Angka tersebut berasal dari neptu hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Legi sebesar 5.

Kombinasi ini kerap dikaitkan dengan karakter yang ramah, memiliki pendirian, serta mampu menjalin hubungan sosial dengan baik.

Lantas, bagaimana gambaran rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan menurut penafsiran Primbon Jawa untuk Minggu Legi, 11 Oktober 2026? Simak ulasannya berikut ini dilansir dari Primbon.com.

Penafsiran berikut disajikan sebagai referensi budaya dan bahan refleksi, bukan kepastian mengenai kejadian yang akan dialami seseorang.