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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 11 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan dan Perkuat Hubungan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Minggu, 11 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan pribadi, mempertimbangkan keputusan dengan matang, dan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan orang-orang di sekitar.

Libra yang dikenal menyukai kedamaian mungkin perlu menghadapi situasi yang menuntut ketegasan, terutama ketika harus menentukan pilihan di antara beberapa kepentingan yang berbeda.

Dalam urusan asmara, komunikasi terbuka dan kesediaan untuk saling memahami dapat membantu menjaga kedekatan emosional serta mencegah kesalahpahaman.

Sementara itu, kondisi keuangan perlu dikelola dengan cermat agar keinginan memenuhi kebutuhan pribadi tidak mengganggu anggaran yang sudah direncanakan.

Di bidang karier, kemampuan bekerja sama dan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang dapat membantu Libra menemukan penyelesaian yang lebih efektif.

Hari Minggu juga menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat, mengevaluasi prioritas, dan mempersiapkan diri menghadapi aktivitas pekan berikutnya dengan pikiran yang lebih tenang.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Minggu, 11 Oktober 2026.

Asmara

Editor: Novia Tri Astuti
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