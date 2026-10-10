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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.45 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Sabtu, 10 Oktober 2026: Susun Anggaran dan Perkuat Tabungan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Capricorn pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu dikelola dengan penuh pertimbangan agar keinginan pribadi tidak membuat anggaran yang telah disusun menjadi berantakan.

Kamu mungkin sedang menghadapi sejumlah kebutuhan sekaligus, mulai dari biaya sehari-hari hingga rencana membeli barang yang sudah lama diinginkan.

Karena itu, penting untuk mengetahui batas kemampuan finansial sebelum memutuskan menggunakan uang untuk keperluan tambahan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya memulai dengan memeriksa saldo dan memperkirakan berbagai pengeluaran yang harus dipenuhi dalam waktu dekat.

Biaya makanan, transportasi, tagihan rutin, serta kewajiban lainnya perlu mendapatkan perhatian lebih dahulu sebelum kamu mengalokasikan dana untuk hiburan atau belanja pribadi.

Dengan menentukan prioritas sejak awal, kamu bisa mengetahui berapa banyak uang yang masih tersedia tanpa mengganggu kebutuhan utama.

Jika sedang tertarik membeli barang dengan harga cukup tinggi, hindari mengambil keputusan hanya karena merasa barang tersebut akan memberikan manfaat atau kepuasan dalam waktu dekat.

Editor: Novia Tri Astuti
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