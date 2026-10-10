Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Sabtu, 10 Oktober 2026: Susun Anggaran dan Perkuat Tabungan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Capricorn pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu dikelola dengan penuh pertimbangan agar keinginan pribadi tidak membuat anggaran yang telah disusun menjadi berantakan.
Kamu mungkin sedang menghadapi sejumlah kebutuhan sekaligus, mulai dari biaya sehari-hari hingga rencana membeli barang yang sudah lama diinginkan.
Karena itu, penting untuk mengetahui batas kemampuan finansial sebelum memutuskan menggunakan uang untuk keperluan tambahan.
Capricorn sebaiknya memulai dengan memeriksa saldo dan memperkirakan berbagai pengeluaran yang harus dipenuhi dalam waktu dekat.
Biaya makanan, transportasi, tagihan rutin, serta kewajiban lainnya perlu mendapatkan perhatian lebih dahulu sebelum kamu mengalokasikan dana untuk hiburan atau belanja pribadi.
Dengan menentukan prioritas sejak awal, kamu bisa mengetahui berapa banyak uang yang masih tersedia tanpa mengganggu kebutuhan utama.
Jika sedang tertarik membeli barang dengan harga cukup tinggi, hindari mengambil keputusan hanya karena merasa barang tersebut akan memberikan manfaat atau kepuasan dalam waktu dekat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022