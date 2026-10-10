Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.25 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Pengeluaran dan Perkuat Finansial

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Leo pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu tetap dikelola dengan cermat meskipun pemasukan dan kebutuhan sehari-hari terasa cukup terkendali.

Pengeluaran mendadak bisa muncul kapan saja, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pembayaran tagihan, hingga biaya mengganti barang yang sudah rusak atau tidak dapat digunakan lagi.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo sebaiknya tidak menjadikan kondisi finansial yang terasa aman sebagai alasan untuk menggunakan uang tanpa perhitungan.

Sebelum melakukan pembelian, periksa kembali anggaran dan tentukan kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Keinginan membeli sesuatu yang menarik perhatian sebaiknya tidak mengalahkan kebutuhan penting yang sudah direncanakan sebelumnya.

Jika saat ini kamu sedang mengumpulkan uang untuk tujuan tertentu, pertahankan kebiasaan menabung agar rencana tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

Baik untuk membeli barang yang dibutuhkan, membiayai pendidikan, maupun mempersiapkan perjalanan, setiap tujuan finansial memerlukan alokasi dana yang jelas.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 10 Oktober 2026: Buka Hati dan Ciptakan Momen Romantis - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 10 Oktober 2026: Buka Hati dan Ciptakan Momen Romantis

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.23 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Cancer Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Perkuat Tabungan - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Cancer Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Perkuat Tabungan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.22 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Sabtu, 10 Oktober 2026: Ungkapkan Perasaan dan Bangun Kepercayaan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Sabtu, 10 Oktober 2026: Ungkapkan Perasaan dan Bangun Kepercayaan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.20 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore