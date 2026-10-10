Ramalan Zodiak Virgo 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak virgo mungkin memutuskan untuk membereskan urusan administrasi keuangan. Hari ini tepat untuk melakukannya, meskipun virgo mungkin sedikit terlalu ambisius dan tidak menyelesaikan sebanyak yang diinginkan.

Ini juga merupakan waktu yang baik untuk memanfaatkan bakat menulismu, karena ide-ide sedang datang dengan deras. Harapkan banyak surat atau panggilan telepon di hari yang sibuk dan penuh ide ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu melakukan hal yang menarik bersama pasangan agar perasaan menjadi jauh lebih baik. Mengenai karir, hubungi konsultan atau instruktur untuk membantu memperkuat kelemahanmu.

Sementara itu, tidurlah dengan cukup dan cobalah untuk menjauhkan diri dari ketegangan. Terkait keuangan, bagikan saran dan ide agar orang lain yang terinspirasi dapat memperoleh manfaat dari manajemen keuangan yang virgo terapkan.

Cinta Virgo

Jangan terus memikirkan suasana hati yang buruk maupun energi negatif yang datang. Bersabarlah dan lakukan sesuatu yang menyenangkan bersama pasangan.

Namun, hindari pertengkaran yang tidak perlu. Melakukan hal yang menarik bersama pasangan, akan membuat perasaan virgo jauh lebih baik. Segala sesuatunya akan segera kembali normal, jadi jangan khawatir.