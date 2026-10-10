Ramalan Zodiak Gemini 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini mungkin memutuskan untuk menulis. Hal ini bisa saja terkait pekerjaan, pribadi, korespondensi dengan teman dan kolega, atau karya kreatif.
Beberapa diskusi yang merangsang dapat terjadi dengan teman atau pasangan, yang dapat membuat pikiran gemini dipenuhi dengan ide-ide baru. Sementara itu, ini adalah hari yang tepat untuk menghadiri atau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini harus waspada agar tidak marah kepada pasangan tanpa alasan hingga membuatnya menjauh. Terkait karir, gemini akan melihat beberapa terobosan pada proyek-proyek yang telah tertunda cukup lama.
Sementara itu, berolahragalah lebih banyak dan konsumsi makanan yang tepat agar merasa energik dan sehat. Terkait keuangan, cobalah mendiversifikasi portofolio saham guna memasukkan beberapa saham yang berisiko tinggi.
Cinta Gemini
Waspadalah agar tidak marah pada pasangan tanpa alasan. Sikap negatif yang berlebihan atau sering mengeluh, bisa menjadi salah satu alasan pasangan menjauh.
Kata-kata yang dikeluarkan memiliki dampak, dan jika terlalu banyak berkata kasar, pasangan bisa saja mulai mengabaikan gemini.
Karir Gemini
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022