Ramalan Zodiak Gemini 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini mungkin memutuskan untuk menulis. Hal ini bisa saja terkait pekerjaan, pribadi, korespondensi dengan teman dan kolega, atau karya kreatif.

Beberapa diskusi yang merangsang dapat terjadi dengan teman atau pasangan, yang dapat membuat pikiran gemini dipenuhi dengan ide-ide baru. Sementara itu, ini adalah hari yang tepat untuk menghadiri atau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus waspada agar tidak marah kepada pasangan tanpa alasan hingga membuatnya menjauh. Terkait karir, gemini akan melihat beberapa terobosan pada proyek-proyek yang telah tertunda cukup lama.

Sementara itu, berolahragalah lebih banyak dan konsumsi makanan yang tepat agar merasa energik dan sehat. Terkait keuangan, cobalah mendiversifikasi portofolio saham guna memasukkan beberapa saham yang berisiko tinggi.

Cinta Gemini

Waspadalah agar tidak marah pada pasangan tanpa alasan. Sikap negatif yang berlebihan atau sering mengeluh, bisa menjadi salah satu alasan pasangan menjauh.

Kata-kata yang dikeluarkan memiliki dampak, dan jika terlalu banyak berkata kasar, pasangan bisa saja mulai mengabaikan gemini.