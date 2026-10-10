Ramalan Zodiak Leo 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Pikiran zodiak le akan sangat cepat dan aktif hari ini. Kemungkinan besar, leo ingin menghabiskan sebagian besar hari untuk melakukan kegiatan intelektual seperti membaca, menulis, atau mengajar.

Komunikasi dengan orang lain akan menjadi bagian penting dari hari ini, jadi leo mungkin akan menghabiskan waktu di telepon. Cobalah mencatat ide yang terdengar, karena sebagian besar ide tersebut menarik dan dan perlu diingat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus mendiskusikan cara-cara untuk menghidupkan kembali gairah dalam hubungan bersama pasangan. Terkait karir, cobalah mengerahkan semua kemampuanmu untuk membuat atasan merasa terkesan.

Sementara itu, kepercayaan diri dan stamina yang tinggi, membuat leo merasa mampu melakukan apa saja. Terkait keuangan, kelola cek dan rekening bank dengan cermat, karena leo mungkin tengah mengalami pengeluaran yang melonjak secara tak terduga.

Cinta Leo

Pandangan yang terlalu kuno, akan menghambat perkembangan hubungan asmara. Jangan takut untuk terbuka kepada pasangan dan diskusikan cara-cara untuk menghidupkan kembali gairah dalam hubungan.

Memperluas wawasan akan membantu memperkuat ikatan antara leo dan pasangan. Hari ini adalah hari untuk mengambil kesempatan dalam cinta.