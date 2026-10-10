Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo harus berhati-hati dan tetap waspada terhadap orang-orang di sekitar yang mungkin menyimpan perasaan tidak enak dan iri hati. Jangan biarkan komentar atau opini negatif memengaruhi.

Pendekatan terbaik.leo adalah mengabaikannya dan melanjutkan hidup dengan baik. Tetaplah fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab sendiri agar harimu akan baik-baik saja.

Hari ini menekankan keharmonisan dan ketenangan rumah tangga zodiak virgo. Ini tampaknya menjadi waktu penting untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan memperkuat hubungan dengan mereka.

Periode ini akan membuat virgo tetap stabil secara emosional. Untuk menciptakan kepercayaan diantara teman dan keluarga, lakukan komunikasi yang terbuka dan jujur.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus mendiskusikan cara-cara untuk menghidupkan kembali gairah dalam hubungan bersama pasangan. Terkait karir, cobalah mengerahkan semua kemampuanmu untuk membuat atasan merasa terkesan.

Sementara itu, kepercayaan diri dan stamina yang tinggi, membuat leo merasa mampu melakukan apa saja. Terkait keuangan, kelola cek dan rekening bank dengan cermat, karena leo mungkin tengah mengalami pengeluaran yang melonjak secara tak terduga.

Cinta Leo