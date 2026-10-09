Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.49 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan mengalami kemajuan besar dan kesuksesan dalam karir serta pendidikan. Hari ini pasti akan menjadi hari keberuntungan bagi sagitarius. 

Sagitarius mungkin akan beruntung, karena mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi dengan cara yang baru atau di tempat yang baru. 

Jika bukan pelajar, sagitarius mungkin akan menemukan informasi penting yang dapat mengubah cara dalam memandang suatu masalah. Sagitarius akan menjadi bintang di bidang akademik hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Berhati-hatilah karena ada pertengkaran yang kurang menyenangkan dalam hubungan zodiak sagitarius. Terkait karir, sagitarius mampu menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat waktu berakhir.

Sementara itu, nikmati kesehatan yang baik dengan pergi berjalan-jalan atau berolahraga. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.

Cinta Sagitarius

Kemungkinan besar, ada beberapa pertengkaran yang kurang menyenangkan dalam hubungan sagitarius. Tetapi hari ini, masalah dan ketegangan tersebut akan mereda. 

Permintaan maaf sagitarius akan diterima. Teruslah berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan agar kehangatan kembali dalam hubungan. Tetaplah berada di jalur ini untuk hubungan yang harmonis.

Karir Sagitarius

Sagitarius akan senang melihat bahwa mampu memenuhi target pekerjaan. Ada beberapa tenggat waktu yang menanti, dan untungnya sagitarius akan dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat waktu berakhir. 

Kesehatan Sagitarius

Sebenarnya, sagitarius merasa cukup bugar. Jadi, tidak banyak kabar buruk yang perlu dilaporkan dari sektor kesehatan. Kesehatan sagitarius sedang berada di puncaknya. 

Sagitarius dapat menikmati kesehatan yang melimpah dengan pergi berjalan-jalan atau berolahraga. Tingkat energi dan semangat sagitarius sangat tinggi hari ini.

Keuangan Sagitarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Besok Sabtu 10 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Sabtu 10 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.55 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 10 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Sabtu 10 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.51 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Sabtu 10 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Sabtu 10 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.47 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore