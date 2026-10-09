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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.45 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa tidak nyaman tanpa alasan. Aquarius akan khawatir tentang ketakutan imajiner terhadap sesuatu yang belum terjadi. Hal ini disebabkan oleh energi yang terkuras karena bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas di tempat kerja. 

Aquarius telah melakukan apa yang harus dilakukan, jadi jangan khawatir tentang hasilnya. Bersantailah dan nikmati harimu bersama keluarga atau teman. Hibur diri sendiri dan cobalah menyegarkan pikiran dari ilusi menakutkan yang tampaknya mengganggu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus mengungkapkan isi hati kepada pasangan dan tidak akan memperbesar masalah yang ada. Terkait karir, jelajahi semua pilihan karir, karena salah satunya dapat membawa aquarius menuju jalur yang baru.

Sementara itu, nikmati hal-hal terbaik yang ditawarkan kehidupan dengan luar, menikmati udara segar, dan menyiapkan makanan sehat. Pada sisi keuangan, kesepakatan bisnis yang tertunda akhirnya selesai dan membuka peluang untuk terbentuknya bisnis baru.

Cinta Aquarius

Aquarius merasa sedikit frustrasi dalam kehidupan percintaan, karena ada perselisihan dalam hubungan yang membuat stres. Aquarius memiliki kekuatan untuk mengungkapkan isi hati kepada pasangan. Aquarius akan mampu melihat rintangan dengan apa adanya dan tidak akan memperbesar masalah.

Karir Aquarius

Aquarius mungkin akan bertanya-tanya bagaimana cara memperluas cakrawala karir, baik dengan beralih ke bidang lain atau mengembangkan bisnis secara global. Manfaatkan semua keterampilan yang dimiliki. 

Perluasan wawasan, prospek pekerjaan, dan bisnis, akan terlintas di benak aquarius hari ini. Jelajahi semua pilihan tersebut, karena salah satu jalan ini dapat membawa aquarius ke jalur yang baru dan menarik.

Kesehatan Aquarius

Aquarius merasa dalam kondisi terbaik. Keluar, nikmati udara segar, serta siapkan makanan sehat favoritmu untuk menikmati hal-hal terbaik yang ditawarkan kehidupan. 

Aquarius akan merasa berada di puncak dunia dan tingkat energi serta antusiasme yang sangat tinggi. Nikmati hari ini, karena kesehatan aquarius dalam kondisi prima.

Keuangan Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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