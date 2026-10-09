Ramalan Zodiak Scorpio 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak scorpio selalu memunculkan sisi kemanusiaan dan kemurahan hati. Hari ini adalah hari yang tepat untuk memberikan bantuan dan mengikuti kegiatan kemanusiaan dengan cara apa pun.

Memberikan makanan dan pakaian kepada yang membutuhkan adalah salah satu caranya. Selain kegiatan kemanusiaan, hubungan akan menjadi prioritas utama scorpio hari ini.

Berusahalah memperkuat ikatan keluarga dan menegaskan kembali hubunganmu dengan teman-teman. Ini adalah hari yang ideal untuk mengubur kesalahpahaman masa lalu dan memulai semuanya dari awal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 9 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio perlu mendengarkan dengan saksama apa yang akan disampaikan oleh pasangan pada hari ini. Terkait karir, gunakan kemampuan berkomunikasi untuk memperluas kontak dan meningkatkan peluang untuk dipromosikan.

Sementara itu, jaga pola makan sehat dan cobalah meluangkan waktu untuk berolahraga. Pada ranah keuangan, scorpio akan mendapatkan beberapa kejutan finansial yang tak terduga dan menguntungkan.

Cinta Scorpio

Saat hubungan sedang tegang, scorpio perlu mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan pasangan. Ia mungkin mencoba mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya, jadi dengarkan dengan telinga dan hati. Jika menunjukkan kepedulian, hubungan scorpio akan benar-benar berkembang hari ini.

Karir Scorpio

Scorpio akan tampil sangat menawan, sehingga membuat rekan kerja, atasan, dan klien merasa terkesan.

Gunakan kemampuan berjejaring, berkomunikasi, dan interpersonal untuk memperluas kontak dan meningkatkan peluang untuk dipromosikan. Meskipun butuh waktu, tetapi scorpio dapat menabur benih kesuksesan dalam pekerjaan.

Kesehatan Scorpio

Scorpio merasa lega karena kondisi kesehatan yang baik. Beberapa sakit ringan yang membuat terganggu dan frustrasi, akhirnya hilang dan scorpio kembali pulih. Pastikan untuk menjaga pola makan sehat dan meluangkan waktu untuk berolahraga.