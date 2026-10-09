Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.42 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak scorpio selalu memunculkan sisi kemanusiaan dan kemurahan hati. Hari ini adalah hari yang tepat untuk memberikan bantuan dan mengikuti kegiatan kemanusiaan dengan cara apa pun. 

Memberikan makanan dan pakaian kepada yang membutuhkan adalah salah satu caranya. Selain kegiatan kemanusiaan, hubungan akan menjadi prioritas utama scorpio hari ini. 

Berusahalah memperkuat ikatan keluarga dan menegaskan kembali hubunganmu dengan teman-teman. Ini adalah hari yang ideal untuk mengubur kesalahpahaman masa lalu dan memulai semuanya dari awal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 9 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio perlu mendengarkan dengan saksama apa yang akan disampaikan oleh pasangan pada hari ini. Terkait karir, gunakan kemampuan berkomunikasi untuk memperluas kontak dan meningkatkan peluang untuk dipromosikan.

Sementara itu, jaga pola makan sehat dan cobalah meluangkan waktu untuk berolahraga. Pada ranah keuangan, scorpio akan mendapatkan beberapa kejutan finansial yang tak terduga dan menguntungkan.

Cinta Scorpio

Saat hubungan sedang tegang, scorpio perlu mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan pasangan. Ia mungkin mencoba mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya, jadi dengarkan dengan telinga dan hati. Jika menunjukkan kepedulian, hubungan scorpio akan benar-benar berkembang hari ini.

Karir Scorpio

Scorpio akan tampil sangat menawan, sehingga membuat rekan kerja, atasan, dan klien merasa terkesan. 

Gunakan kemampuan berjejaring, berkomunikasi, dan interpersonal untuk memperluas kontak dan meningkatkan peluang untuk dipromosikan. Meskipun butuh waktu, tetapi scorpio dapat menabur benih kesuksesan dalam pekerjaan.

Kesehatan Scorpio

Scorpio merasa lega karena kondisi kesehatan yang baik. Beberapa sakit ringan yang membuat terganggu dan frustrasi, akhirnya hilang dan scorpio kembali pulih. Pastikan untuk menjaga pola makan sehat dan meluangkan waktu untuk berolahraga. 

Keuangan Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Peluang Penghasilan Bertambah, Promosi Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Peluang Penghasilan Bertambah, Promosi Kerja

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.29 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu 10 Oktober 2026: Saatnya Membaca Situasi dengan Lebih Jernih - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu 10 Oktober 2026: Saatnya Membaca Situasi dengan Lebih Jernih

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Virgo dan Scorpio Sabtu 10 Oktober 2026: Keberuntungan, Karir, Cinta, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo dan Scorpio Sabtu 10 Oktober 2026: Keberuntungan, Karir, Cinta, dan Kesehatan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.34 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore