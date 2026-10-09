Ramalan Zodiak Virgo dan Scorpio Sabtu 10 Oktober 2026: Keberuntungan, Karir, Cinta, dan Kesehatan

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Hubungan akan berkembang ketika Virgo mempraktikkan mendengarkan dengan penuh perhatian.
Sedangakn intensitas emosional memperdalam ikatan Scorpio.
Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada Sabtu 10 Oktober 2026 untuk Virgo dan Scorpio.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo dan Libra Sabtu 10 Oktober 2026: Keberuntungan, Karier, Cinta, hingga Kesehatan
Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)
Keberuntungan & Uang
Stabilitas keuangan meningkat seiring Anda mengatur dan menyingkirkan komitmen lama.
Wawasan Karir
Upaya tekun di tempat kerja akan menuai pujian yang tulus dari orang-orang yang penting.
Emosi & Cinta
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022