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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.34 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Sabtu 10 Oktober 2026: Kendalikan Gelisah, Susun Kembali Prioritas

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagittarius besok, Sabtu 10 Oktober 2026, mengajak kamu untuk memperlambat langkah sejenak dan menata pikiran sebelum menghadapi berbagai urusan yang membutuhkan perhatian.

Keinginan untuk menyelesaikan banyak hal sekaligus mungkin membuatmu merasa gelisah, terutama ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana.

Padahal, tidak semua persoalan harus mendapatkan jawaban saat itu juga, karena beberapa keputusan justru membutuhkan waktu agar bisa dipertimbangkan dengan lebih matang.

Dalam urusan asmara, keterbukaan menjadi hal penting supaya perasaan yang selama ini tersimpan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.

Sementara itu, keuangan perlu dijaga dengan lebih cermat karena pengeluaran yang tidak direncanakan dapat memengaruhi anggaran untuk kebutuhan lain.

Di bidang karier, rasa bosan terhadap rutinitas bisa menjadi dorongan untuk mengevaluasi tujuan dan mencari cara baru agar pekerjaan terasa lebih bermakna.

Jangan lupa memperhatikan kesehatan fisik dan mental, terutama jika belakangan ini kamu terlalu sibuk hingga sulit menikmati waktu istirahat.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Sagittarius untuk Sabtu, 10 Oktober 2026.

Asmara Sagittarius

Kehidupan asmara Sagittarius pada Sabtu ini dapat terasa lebih nyaman ketika kamu berani membicarakan isi hati tanpa merasa harus menyembunyikan kekhawatiran di balik sikap santai.

Kamu mungkin terbiasa menghadapi persoalan dengan humor atau memilih mengalihkan perhatian ketika percakapan mulai terasa serius.

Cara tersebut terkadang membantu mencairkan suasana, tetapi tidak selalu cukup untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan kejelasan.

Jika ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu tentang pasangan, cobalah menyampaikannya secara langsung dengan bahasa yang tidak menyudutkan.

Kamu juga perlu memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya tanpa buru-buru menyela atau menganggap pendapat kalian harus selalu sama.

Perbedaan cara berpikir tidak otomatis membuat hubungan menjadi buruk, selama kedua pihak bersedia mencari jalan tengah.

Editor: Novia Tri Astuti
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