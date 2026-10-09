Ramalan Zodiak Aries dan Gemini Sabtu 10 Oktober 2026: Keberuntungan & Uang, Karir, Emosi & Cinta, h

JawaPos.com – Masalah keuangan Aries merespons dengan baik terhadap tindakan berani, tetapi waspadai pengeluaran impulsif.
Sedangkan keuangan akan membaik dengan rencana baru yang cerdas dari Gemini.
Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada Sabtu 10 Oktober 2026 untuk Aries dan Gemini.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
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Aries – (21 Maret hingga 19 April)
Keberuntungan & Uang
Masalah keuangan merespons dengan baik terhadap tindakan berani, tetapi waspadai pengeluaran impulsif.
Wawasan Karir
Ambisi menerangi hari kerja pada esok hari, gunakan dorongan alami Anda untuk mendorong proyek dan tugas ke depan.
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