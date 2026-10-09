Ramalan 12 Zodiak Lengkap Minggu Ini: dari Aries hingga Pisces, Cek Hari dan Warna Keberuntunganmu!

JawaPos.com — Ramalan zodiak minggu ini kembali hadir untuk pembaca yang ingin mengetahui gambaran peruntungan berdasarkan tanda bintangnya. Prediksi ini mencakup 12 zodiak, mulai dari Aries hingga Pisces, dengan ramalan seputar karier, keuangan, dan kehidupan asmara.

Setiap zodiak memiliki perjalanan yang berbeda sepanjang pekan. Selain prediksi dalam berbagai aspek kehidupan, ramalan kali ini juga dilengkapi hari baik, warna bahagia, dan angka keberuntungan yang bisa menjadi referensi bagi pembaca.

Dilansir dari Metro UK, Jumat (9/10/2026), ramalan 12 zodiak minggu ini dapat menjadi pilihan bacaan untuk mengetahui apa yang mungkin menanti berdasarkan tanda bintang masing-masing.

Lantas, bagaimana peruntungan zodiakmu minggu ini? Simak ramalan lengkap Aries hingga Pisces berikut, termasuk hari baik, warna bahagia, dan angka keberuntungannya.

Aries (21 Maret–19 April)

Tekanan untuk segera bertindak sebaiknya diganti dengan disiplin yang lebih tenang. Menyelesaikan pekerjaan secara konsisten akan lebih menguntungkan daripada mengejar hasil instan.

Keuangan menuntut pengendalian agar rencana jangka panjang tetap aman. Dalam asmara, kesabaran membantu meredakan persoalan lama dan membuka ruang bagi hubungan lebih sehat. Hari baik Sabtu. Warna bahagia biru. Angka keberuntungan 16.

Taurus (20 April–20 Mei)

Rutinitas yang selama ini terasa biasa justru bisa menjadi pijakan untuk rencana baru. Karier bergerak lebih baik ketika Anda menata ulang cara kerja dan tidak memaksakan semuanya sendiri.