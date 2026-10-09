Ramalan 12 Zodiak Lengkap Minggu Ini: dari Aries hingga Pisces, Cek Hari dan Warna Keberuntunganmu!

Ilustrasi tanda rasi bintang dalam ramalan zodiak / Foto: (Metro UK)
JawaPos.com — Ramalan zodiak minggu ini kembali hadir untuk pembaca yang ingin mengetahui gambaran peruntungan berdasarkan tanda bintangnya. Prediksi ini mencakup 12 zodiak, mulai dari Aries hingga Pisces, dengan ramalan seputar karier, keuangan, dan kehidupan asmara.
Setiap zodiak memiliki perjalanan yang berbeda sepanjang pekan. Selain prediksi dalam berbagai aspek kehidupan, ramalan kali ini juga dilengkapi hari baik, warna bahagia, dan angka keberuntungan yang bisa menjadi referensi bagi pembaca.
Dilansir dari Metro UK, Jumat (9/10/2026), ramalan 12 zodiak minggu ini dapat menjadi pilihan bacaan untuk mengetahui apa yang mungkin menanti berdasarkan tanda bintang masing-masing.
Lantas, bagaimana peruntungan zodiakmu minggu ini? Simak ramalan lengkap Aries hingga Pisces berikut, termasuk hari baik, warna bahagia, dan angka keberuntungannya.
Aries (21 Maret–19 April)
Tekanan untuk segera bertindak sebaiknya diganti dengan disiplin yang lebih tenang. Menyelesaikan pekerjaan secara konsisten akan lebih menguntungkan daripada mengejar hasil instan.
Keuangan menuntut pengendalian agar rencana jangka panjang tetap aman. Dalam asmara, kesabaran membantu meredakan persoalan lama dan membuka ruang bagi hubungan lebih sehat. Hari baik Sabtu. Warna bahagia biru. Angka keberuntungan 16.
Taurus (20 April–20 Mei)
Rutinitas yang selama ini terasa biasa justru bisa menjadi pijakan untuk rencana baru. Karier bergerak lebih baik ketika Anda menata ulang cara kerja dan tidak memaksakan semuanya sendiri.
Keuangan membutuhkan keputusan realistis sebelum mengubah rencana besar. Dalam asmara, komunikasi yang lebih sabar membantu membicarakan hal sensitif tanpa memperbesar masalah lama. Hari baik Selasa. Warna bahagia hijau. Angka keberuntungan 15.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022