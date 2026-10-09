Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.15 WIB

Ramalan 12 Zodiak Lengkap Minggu Ini: dari Aries hingga Pisces, Cek Hari dan Warna Keberuntunganmu!

Ilustrasi tanda rasi bintang dalam ramalan zodiak / Foto: (Metro UK) - Image

Ilustrasi tanda rasi bintang dalam ramalan zodiak / Foto: (Metro UK)

JawaPos.com — Ramalan zodiak minggu ini kembali hadir untuk pembaca yang ingin mengetahui gambaran peruntungan berdasarkan tanda bintangnya. Prediksi ini mencakup 12 zodiak, mulai dari Aries hingga Pisces, dengan ramalan seputar karier, keuangan, dan kehidupan asmara.

Setiap zodiak memiliki perjalanan yang berbeda sepanjang pekan. Selain prediksi dalam berbagai aspek kehidupan, ramalan kali ini juga dilengkapi hari baik, warna bahagia, dan angka keberuntungan yang bisa menjadi referensi bagi pembaca.

Dilansir dari Metro UK, Jumat (9/10/2026), ramalan 12 zodiak minggu ini dapat menjadi pilihan bacaan untuk mengetahui apa yang mungkin menanti berdasarkan tanda bintang masing-masing.

Lantas, bagaimana peruntungan zodiakmu minggu ini? Simak ramalan lengkap Aries hingga Pisces berikut, termasuk hari baik, warna bahagia, dan angka keberuntungannya.

Aries (21 Maret–19 April)

Tekanan untuk segera bertindak sebaiknya diganti dengan disiplin yang lebih tenang. Menyelesaikan pekerjaan secara konsisten akan lebih menguntungkan daripada mengejar hasil instan. 

Keuangan menuntut pengendalian agar rencana jangka panjang tetap aman. Dalam asmara, kesabaran membantu meredakan persoalan lama dan membuka ruang bagi hubungan lebih sehat. Hari baik Sabtu. Warna bahagia biru. Angka keberuntungan 16.

Taurus (20 April–20 Mei)

Rutinitas yang selama ini terasa biasa justru bisa menjadi pijakan untuk rencana baru. Karier bergerak lebih baik ketika Anda menata ulang cara kerja dan tidak memaksakan semuanya sendiri. 

Keuangan membutuhkan keputusan realistis sebelum mengubah rencana besar. Dalam asmara, komunikasi yang lebih sabar membantu membicarakan hal sensitif tanpa memperbesar masalah lama. Hari baik Selasa. Warna bahagia hijau. Angka keberuntungan 15.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Virgo 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.06 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.04 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.01 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore