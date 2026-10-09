Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.06 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Perubahan mungkin terjadi di rumah zodiak virgo. Mungkin, ada perbaikan tak terduga atau seseorang berpindah di dekat rumah virgo. Rumah virgo mungkin tampak kacau dan tidak terorganisir sampai keadaan tenang.

Hal ini tidak sesuai dengan kecintaan virgo pada kedamaian dan ketenangan. Apa pun yang perlu dilakukan, sebaiknya dilakukan selangkah demi selangkah dengan pikiran yang terfokus pada hasil. Hal ini akan membantu virgo untuk tetap waras.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus menyampaikan keinginan dengan jelas kepada pasangan guna menghindari kesalahpahaman. Mengenai karir, bekerjalah dengan kecepatan luar biasa untuk mengikuti perkembangan pekerjaan.

Sementara itu, manfaatkan ketegangan yang rendah dan suasana hati yang gembira saat ini untuk meningkatkan kesehatan. Terkait keuangan, bagikan saran dan ide agar orang lain yang terinspirasi dapat memperoleh manfaat dari manajemen keuangan yang virgo terapkan.

Cinta Virgo

Virgo mungkin akan mengalami pertengkaran yang tak terhindarkan dengan pasangan. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan pastikan untuk menyampaikan keinginan dengan jelas guna menghindari kesalahpahaman. 

Pada akhirnya, virgo dan pasangan akan lebih terbuka satu sama lain. Hal iji akan mengarah pada peningkatan keharmonisan dan pemahaman diantara berdua.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn dan Pisces Sabtu 10 Oktober 2026: Keberuntungan, Karier, dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn dan Pisces Sabtu 10 Oktober 2026: Keberuntungan, Karier, dan Cinta

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.53 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.51 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.49 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore