Ramalan Karier Zodiak Capricorn Jumat, 9 Oktober 2026: Perkuat Kerja Sama dan Atur Prioritas

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Jumat, 9 Oktober 2026, dapat berjalan lebih lancar ketika tidak semua tanggung jawab berusaha diselesaikan seorang diri.
Keinginan untuk memastikan setiap pekerjaan selesai dengan baik terkadang membuat Capricorn mengambil terlalu banyak tugas, padahal sebagian tanggung jawab dapat ditangani bersama rekan kerja.
Capricorn disarankan untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan tim, mempertimbangkan masukan dari orang lain, dan membagi pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing.
Bekerja sama bukan berarti mengurangi kemandirian atau melepaskan tanggung jawab pribadi.
Justru, kemampuan menentukan kapan harus bekerja sendiri dan kapan perlu melibatkan orang lain menunjukkan bahwa Capricorn mampu mengelola pekerjaan secara lebih matang.
Ketika rekan kerja mengusulkan cara berbeda untuk menyelesaikan tugas, cobalah memahami gagasan tersebut sebelum memberikan penilaian.
Pendekatan yang tidak biasa belum tentu kurang efektif, bahkan mungkin dapat membantu menghemat waktu dan membuat proses kerja menjadi lebih sederhana.
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