Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Jumat, 9 Oktober 2026: Tuntaskan Tugas dan Jaga Fokus

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Libra pada Jumat, 9 Oktober 2026, berpotensi terasa lebih produktif berkat energi dan semangat yang mendukung penyelesaian berbagai tanggung jawab.

Sejumlah pekerjaan yang sempat tertunda dapat mulai dituntaskan jika Libra mampu mengatur perhatian dan mengurangi kebiasaan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak mendesak.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Hari ini dapat dimanfaatkan untuk menangani tugas yang membutuhkan ketelitian sekaligus keputusan yang tegas.

Libra mungkin mulai menyadari bahwa beberapa pekerjaan sebenarnya dapat diselesaikan lebih awal jika tidak terlalu lama terjebak dalam pertimbangan yang berulang.

Daripada terus memikirkan berbagai kemungkinan tanpa mengambil langkah, cobalah menentukan pilihan berdasarkan informasi yang tersedia dan tujuan yang ingin dicapai.

Namun, semangat yang meningkat tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan waktu yang realistis.

Jangan langsung menerima terlalu banyak tanggung jawab hanya karena merasa mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Pisces Jumat, 9 Oktober 2026: Tingkatkan Kemampuan dan Hargai Proses - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Jumat, 9 Oktober 2026: Tingkatkan Kemampuan dan Hargai Proses

Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.11 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Jumat, 9 Oktober 2026: Kembangkan Ide dan Perluas Koneksi - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Jumat, 9 Oktober 2026: Kembangkan Ide dan Perluas Koneksi

Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.08 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Jumat, 9 Oktober 2026: Perkuat Kerja Sama dan Atur Prioritas - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Jumat, 9 Oktober 2026: Perkuat Kerja Sama dan Atur Prioritas

Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.05 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore