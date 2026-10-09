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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.01 WIB

Ramalan Zodiak Aries 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin memiliki tetangga yang baru saja pindah. Orang ini mungkin berasal dari tempat yang sangat menarik, jadi aries mungkin ingin mengenalnya. Jangan berharap bisa melakukannya hari ini. 

Tetangga aries mungkin akan keluar masuk sepanjang sore dan terlalu sibuk dengan proses menetap. Namun, kirimkan beberapa kue pada beberapa hari ke depan. Aries akan senang melakukannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus menyadari bahwa pasangan sedang membutuhkanmu untuk menemaninya. Terkait karir, cari tempat yang tenang untuk bekerja atau belajar guna terhindar dari gangguan.

Sementara itu, lakukan peregangan dan berolahraga untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, aries memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pencarian kontrak yang menguntungkan.

Cinta Aries

Pasangan sedang membutuhkan aries untuk menemaninya daripada apa pun saat ini. Luangkan waktu untuk mendengarkannya dan lakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan. Cobalah untuk meringankan suasana agar situasi yang menegangkan ini menjadi lebih ringan.

Karir Aries

Cobalah mencari tempat yang tenang untuk bekerja atau belajar guna terhindar dari gangguan. Perhatian aries sedang mudah teralihkan dari tanggung jawab, jadi atur strategi untuk meminimalkan gangguan. Jika mampu untuk fokus, aries dapat menyelesaikan cukup banyak hal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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