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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.58 WIB

Ramalan Zodiak Leo 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Bersiaplah menghadapi beberapa penundaan, kekecewaan, dan kejadian tak terduga dalam hal percintaan hari ini, zodiak leo. Kecemburuan mungkin akan muncul. 

Leo akan mendapat kesan bahwa pasangan sedang memperhatikan orang lain. Ingatlah bahwa ada kemungkinan besar, kesan tersebut hanyalah ilusi dan kebenarannya sangat berbeda dari yang terlihat. Berhati-hatilah dan tetaplah fokus. Tunda penilaian sampai leo mengetahui faktanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus berani mengungkapkan perasaan secara terbuka dan jelas kepada pasangan. Terkait karir, seseorang yang selama ini berhubungan secara tidak langsung dengan leo, terkesan dengan kinerja kerja leo.

Sementara itu, manfaatkan tingkat stres yang rendah dan energi yang tinggi untuk menikmati waktu bersama teman-teman. Terkait keuangan, kelola cek dan rekening bank dengan cermat, karena leo mungkin tengah mengalami pengeluaran yang melonjak secara tak terduga. 

Cinta Leo

Hari ini, ungkapkan perasaanmu secara terbuka dan jelas kepada pasangan. Tetapi jika takut, luangkan waktu untuk menuliskan perasaanmu terlebih dahulu dalam sebuah surat. 

Leo bisa menggunakan surat tersebut sebagai catatan untuk referensi di kemudian hari untuk dikirimkan kepada pasangan. Tetapi, pastikan leo juga berbicara empat mata agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Karir Leo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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