Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini akan menjadi hari yang penuh tekanan di rumah zodiak leo. Akibatnya, anggota keluarga akan mencari dan meminta nasihat serta dukungan dari leo.

Oleh karena itu, penuhi tanggung jawab keluarga sebaik dan sekompeten mungkin. Anggota keluarga meminta bantuan leo, karena tahu bahwa mereka dapat bergantung dan mengandalkan leo kapan saja. Selain itu, simpan waktu dan energimu untuk keluarga hari ini.

Kemampuan zodiak virgo untuk bertindak rasional sedang terganggu. Demi ketenangan pikiran, sangat penting untuk menghindari perilaku gegabah. Virgo mungkin merasa kesal tentang beberapa masalah yang muncul dalam hidup.

Tetapi, cobalah untuk tetap tenang dan hindari membuat penilaian yang terburu-buru. Virgo hanya membutuhkan sedikit kehati-hatian agar semuanya akan baik-baik saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus berani mengungkapkan perasaan secara terbuka dan jelas kepada pasangan. Terkait karir, seseorang yang selama ini berhubungan secara tidak langsung dengan leo, terkesan dengan kinerja kerja leo.

Sementara itu, manfaatkan tingkat stres yang rendah dan energi yang tinggi untuk menikmati waktu bersama teman-teman. Terkait keuangan, kelola cek dan rekening bank dengan cermat, karena leo mungkin tengah mengalami pengeluaran yang melonjak secara tak terduga.

Cinta Leo