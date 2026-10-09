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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.50 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 9 Oktober 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan mengalami kemajuan besar dan kesuksesan dalam karir serta pendidikan. Hari ini pasti akan menjadi hari keberuntungan bagi sagitarius. 

Sagitarius mungkin akan beruntung, karena mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi dengan cara yang baru atau di tempat yang baru. 

Jika bukan pelajar, sagitarius mungkin akan menemukan informasi penting yang dapat mengubah cara dalam memandang suatu masalah. Sagitarius akan menjadi bintang di bidang akademik hari ini.

Anggota keluarga akan mendukung zodiak capricorn. Hal ini membuat capricorn memiliki suasana hati yang ceria. Capricorn merasa diberkati dengan kemurahan hati mereka. 

Selain itu, capricorn mungkin menemukan berbagai peluang untuk membantu memperluas cakrawala. Jangan terlalu stres saat menemukan situasi yang membuat bingung. Apa pun yang capricorn butuhkan dari orang-orang terkasih, pasti akan selalu tersedia. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Berhati-hatilah karena ada pertengkaran yang kurang menyenangkan dalam hubungan zodiak sagitarius. Terkait karir, sagitarius mampu menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat waktu berakhir.

Sementara itu, nikmati kesehatan yang baik dengan pergi berjalan-jalan atau berolahraga. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.

Cinta Sagitarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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