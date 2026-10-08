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Lania Monica
Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.21 WIB

Bukan Sekadar Angka, 7 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Energi Keberuntungan

Ilustrasi tanggal lahir terlahir hoki menurut kepercayaan tiongkok (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Tiongkok, angka tidak hanya dipandang sebagai simbol matematis. Sejumlah angka dipercaya memiliki arti tertentu dan berkaitan dengan keberuntungan, kemakmuran, hubungan, hingga perjalanan hidup seseorang.

Keyakinan mengenai angka keberuntungan tersebut telah berkembang sejak lama dan masih dikenal hingga sekarang. Bahkan, sebagian masyarakat menggunakannya sebagai pertimbangan ketika menentukan berbagai momen penting, seperti pernikahan, membuka usaha, atau memulai perjalanan baru.

Dilansir dari akun YouTube Birthpedia, terdapat tujuh tanggal yang dipercaya mempunyai makna positif dan berkaitan dengan hoki, kelancaran rezeki, serta kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut daftarnya:

1. Tanggal 1

Angka 1 kerap dimaknai sebagai lambang permulaan dan semangat baru. Orang yang lahir pada tanggal ini dipercaya mempunyai karakter percaya diri serta keberanian untuk membuka jalan sendiri.

Dalam kepercayaan tersebut, tanggal 1 juga dianggap membawa energi positif bagi seseorang ketika memulai sesuatu. Berbagai peluang diyakini lebih mudah terbuka ketika mereka berani mengambil langkah dan memanfaatkan kesempatan yang ada.

2. Tanggal 4

Angka 4 memiliki makna yang cukup unik dalam berbagai budaya. Meski kerap mendapatkan stigma negatif di sejumlah tempat, dalam kepercayaan yang menjadi rujukan artikel ini, tanggal 4 justru dikaitkan dengan kestabilan dan kemapanan.

Orang yang lahir pada tanggal tersebut dipercaya mempunyai peluang menjalani kehidupan yang harmonis. Tanggal 4 juga dianggap baik untuk memulai berbagai hal penting karena diyakini membawa keseimbangan dalam kehidupan keluarga maupun pekerjaan.

3. Tanggal 13

Angka 13 sering kali mendapat citra kurang baik dalam sebagian budaya. Namun, kepercayaan Tiongkok yang dibahas dalam sumber ini justru memberikan pandangan berbeda.

Tanggal 13 dipercaya memiliki kaitan dengan peluang kesuksesan, khususnya bagi mereka yang bersedia bekerja keras dan konsisten. Karier serta kondisi finansial diyakini dapat berkembang ketika peluang yang datang mampu dimanfaatkan dengan baik.

4. Tanggal 16

Tanggal 16 dipercaya mempunyai hubungan dengan kebahagiaan dan kehidupan yang berkecukupan. Dalam urusan asmara, angka ini juga dianggap membawa energi positif bagi mereka yang ingin membangun hubungan jangka panjang.

Seseorang yang lahir atau memulai momen penting pada tanggal ini dipercaya memiliki peluang mendapatkan kehidupan yang lebih harmonis. Dalam kepercayaan tersebut, keberuntungan juga dapat hadir melalui pertemuan dengan pasangan yang dianggap tepat.

5. Tanggal 20

Tanggal 20 dikaitkan dengan kebebasan, kekuatan, dan kemampuan menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Mereka yang lahir pada tanggal ini dipercaya memiliki peluang menikmati suasana yang lebih positif dalam berbagai lingkungan.

Baik dalam keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan, tanggal 20 disebut membawa energi yang mendukung terciptanya kehidupan yang nyaman. Hoki yang dimaksud tidak selalu berupa materi, tetapi juga dapat berkaitan dengan ketenangan dan kebahagiaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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