Warna Manifestasi Berdasarkan Tanggal Lahir yang Membuat Keinginan Terwujud

Ilustrasi, keinginan terwujud berkat menggunakan warna manifestasi berdasarkan tanggal lahir. (Magnific/ benzoix)
JawaPos.com - Memadukan tanggal lahir yang memiliki makna simbolis dengan warna-warna tertentu akan menghasilkan karakteristik yang mampu menyeimbangkan energi, pikiran, dan tujuan yang ingin dicapai seseorang.
Jadi, jika ingin menghadirkan awal yang baru, membangun hubungan yang bermakna, atau sekadar merasa lebih yakin dengan kekuatan diri, warna manifestasi yang sesuai tanggal lahir diyakini dapat membantu mewujudkannya.
Dilansir JawaPos.com dari parade pada Selasa (3/11), berikut ini warna manifestasi masing-masing tanggal lahir.
Tanggal 1, 10, 19, atau 28
Warna manifestasi mereka adalah merah dengan planet penguasa Matahari.
Matahari melambangkan vitalitas, kepemimpinan, dan kekuatan pribadi.
Sementara warna merah melengkapi kepribadian yang tegas yang selaras dengan keberanian yang membara.
Gunakan warna ini saat sedang memanifestasikan pengakuan, mengejar posisi yang lebih tinggi, atau membangkitkan kepercayaan diri untuk mengejar keinginan yang berani.
Tanggal 2, 11, 20, atau 29
Warna manifestasi mereka adalah orange dan planet penguasanya adalah Bulan.
Bulan menghadirkan kepribadian yang selaras dengan intuisi, kecerdasan emosional, dan hubungan yang mendalam secara batin.
Sementara warna orange memberikan kehangatan, kreativitas, dan antusiasme pada energi Bulan yang sensitive ini.
Jika sedang memanifestasikan hubungan yang lebih dalam, inspirasi kreatif, atau keberanian untuk menyambut pengalaman baru dalam hidup, warna orange akan menghangatkan aura orang-orang yang lahir di tanggal ini secara mendalam dengan nuansa yang ceria.
Tanggal 3, 12, 21, atau 30
Warna manifestasi orang yang lahir pada tanggal-tanggal ini adalah kuning dengan Jupiter sebagai planet penguasanya.
Jupiter melambangkan ekspansi, optimism, dan peluang. Sementara warna kuning memperkuat energi yang penuh harapan yang mereka miliki secara alami, mendorong mereka berpikir lebih besar lagi, hingga memercayai kemampuan diri sendiri.
Jadi, gunakan warna kuning ini dalam praktik manifestasi saat sedang mengejar peluang pendidikan, kesuksesan besar, atau babak baru yang penuh dengan berbagai kemungkinan.
Tanggal 4, 13, 22, atau 31
Warna manifestasi mereka adalah hijau dan Uranus planet penguasanya.
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