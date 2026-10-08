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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.47 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Kamis, 8 Oktober 2026: Tunjukkan Kinerja Terbaik

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Karier Leo pada Kamis, 8 Oktober 2026 menjadi salah satu bidang yang cukup menjanjikan, terutama ketika Leo mampu menjalankan tanggung jawab dengan percaya diri dan tetap terarah.

Hasil kerja yang konsisten berpotensi membuat kemampuan Leo semakin diperhatikan oleh orang-orang di lingkungan profesional.

Berikut ramalan karier zodiak Leo pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk memberikan gambaran positif terhadap perjalanan karier Leo, sementara pengaruh Mercury dapat mendukung aktivitas kerja agar berjalan lebih lancar dan produktif.

Manfaatkan kondisi tersebut untuk menyelesaikan tugas yang sebelumnya sempat tertunda sehingga pekerjaan tidak terus menumpuk.

Jika menghadapi pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, kerjakan secara bertahap dan hindari terlalu sering berpindah perhatian agar kualitas hasil tetap terjaga.

Leo juga perlu mempertimbangkan dengan matang ketika diminta mengambil alih tanggung jawab besar yang sebenarnya menjadi bagian pekerjaan orang lain.

Membantu rekan kerja merupakan sikap yang baik, tetapi jangan sampai tugas tambahan membuat kewajiban utama Leo justru tertunda.

Editor: Novia Tri Astuti
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