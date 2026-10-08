Ramalan Zodiak Sagitarius dan Aquarius Jumat 9 Oktober 2026: Keberuntungan, Uang, Karir & Emosi

ilustrasi zodiak. (Freepik)
JawaPos.com – Tubuh Sagitarius mungkin membutuhkan keseimbangan setelah terlalu banyak aktivitas mental atau masukan sosial.
Di sisi lain, saat tubuh rileks, emosi Aquarius mungkin menjadi lebih jujur.
Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada 9 Oktober 2026 untuk Sagitarius dan Aquarius.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)
Keberuntungan & Uang
Kesempatan finansial mungkin datang melalui pesan atau ide yang disampaikan oleh seseorang di lingkaran pergaulan Anda.
Ikuti petunjuk yang terasa bermanfaat, bukan sekadar menarik.
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Jawa Pos
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