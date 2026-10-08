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Rabbany Wanadriani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.52 WIB

Ramalan Zodiak Taurus dan Cancer Jumat 9 Oktober 2026: Keberuntungan & Uang, Karir, Emosi & Cinta

ilustrasi zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Hari kerja menuntut Taurus untuk menjalankan rutinitas dengan serius, terutama jika ada tanggung jawab yang menunggu.

Sedangkan pergeseran batin dapat memengaruhi cara Cancer bersikap di tempat kerja.

Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada 9 Oktober 2026 untuk Taurus dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Taurus – (20 April hingga 20 Mei)

Keberuntungan & Uang

Keberuntungan finansial terbangun melalui keandalan, bukan kebetulan. Seseorang mungkin lebih mempercayai Anda.

Perhatikan bagaimana kedisiplinan membuka pintu yang tidak dapat dibuka hanya dengan pesona saja saat ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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