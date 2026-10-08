Ramalan Zodiak Aries dan Gemini Jumat 9 Oktober 2026: Keberuntungan & Uang, Karir, Emosi & Cinta

JawaPos.com – Bagi Aries, keberuntungan finansial mungkin datang melalui waktu yang tepat, terutama seputar pesan atau percakapan yang tenang.

Sedangkan pembukaan finansial terbaik Gemini muncul melalui ide praktis yang datang dengan cepat.

Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada 9 Oktober 2026 untuk Aries dan Gemini.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Keberuntungan & Uang

Keberuntungan finansial mungkin datang melalui waktu yang tepat, terutama seputar pesan atau percakapan yang tenang. Perhatikan baik-baik apa yang datang tanpa dipaksakan.