Bak Magnet Uang, 10 Weton Ini Dipercaya Mudah Menarik Peluang dan Kemakmuran

weton yang hidupnya seperti ditarik kekayaan dan rezekinya ngalir terus. (Freepik/ jcomp)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan.

Perhitungan weton dipercaya oleh sebagian masyarakat memiliki gambaran mengenai potensi rezeki seseorang. Ada weton tertentu yang dianggap mempunyai karakter kuat, mudah membangun relasi, serta mampu memanfaatkan peluang yang datang.

Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat 10 weton yang dipercaya memiliki energi keberuntungan sehingga pemiliknya seolah menjadi magnet bagi rezeki dan peluang finansial.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Dalam kehidupan nyata, kondisi ekonomi dan kesuksesan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, keputusan, serta berbagai kesempatan yang dimiliki.

Berikut 10 weton yang disebut memiliki jalan rezeki yang kuat:

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon kerap dianggap mempunyai daya tarik dan wibawa yang kuat. Perpaduan hari Jumat dan pasaran Kliwon dalam kepercayaan Jawa membuat weton ini sering dikaitkan dengan karakter yang disegani serta memiliki sisi spiritual.

Peluang rezeki mereka dipercaya bisa muncul dari berbagai arah, termasuk melalui orang-orang yang memberikan kepercayaan atau kesempatan. Sikap ringan tangan dan kepedulian kepada sesama juga dianggap menjadi salah satu sumber keberuntungan dalam kehidupannya.

2. Selasa Wage Pemilik Selasa Wage dikenal sebagai pribadi yang gigih dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung mengandalkan usaha sendiri untuk mencapai kondisi finansial yang lebih baik.

Keberhasilan biasanya tidak datang secara instan, melainkan melalui ketekunan dan kerja keras. Kepedulian terhadap keluarga maupun lingkungan sekitar juga membuat mereka memiliki banyak orang yang memberikan dukungan dan doa.

3. Minggu Pon Minggu Pon dipercaya memiliki karakter ceria, terbuka, dan mudah beradaptasi dalam pergaulan. Kepribadian yang menyenangkan membuat mereka relatif mudah menjalin hubungan dengan berbagai kalangan.

Relasi yang luas tersebut dipercaya dapat menjadi jalan datangnya peluang. Tawaran kerja sama, rekomendasi dari teman, hingga dukungan orang terdekat bisa membuka kesempatan baru yang berdampak pada kondisi finansial.

4. Rabu Legi Rabu Legi digambarkan sebagai sosok yang tenang dan penuh pertimbangan. Mereka tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam menghadapi berbagai persoalan.