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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.00 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Jumat 9 Oktober 2026: Berani Melangkah Saat Kesempatan Datang

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Besok, Jumat 9 Oktober 2026, Aries memiliki energi yang cukup kuat untuk mengambil langkah baru setelah melewati berbagai pertimbangan dalam beberapa waktu terakhir.

Keberanian menjadi modal penting, tetapi Aries tetap perlu mengimbanginya dengan perhitungan agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada dorongan sesaat.

Dalam asmara, perhatian terhadap pasangan dan kemampuan memahami perasaan masing-masing dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.

Bagi Aries yang masih lajang, kesempatan mengenal seseorang baru bisa datang melalui lingkungan sosial maupun aktivitas yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan.

Dari sisi keuangan, Aries perlu menghindari pengeluaran impulsif dan lebih memikirkan kebutuhan yang memiliki manfaat jangka panjang.

Karier justru membawa dorongan positif karena usaha Aries berpotensi membuka jalan menuju tanggung jawab atau kesempatan yang lebih besar.

Sementara itu, kesehatan perlu dijaga dengan mengatur aktivitas agar energi tidak terkuras hanya karena terlalu memaksakan diri.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aries untuk Jumat, 9 Oktober 2026.

Asmara Aries

Kehidupan asmara Aries besok dapat terasa lebih dinamis karena ada dorongan untuk mengungkapkan apa yang selama ini dirasakan.

Aries yang sudah memiliki pasangan sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki komunikasi yang mungkin sempat kurang lancar.

Jangan menganggap pasangan selalu memahami apa yang Aries pikirkan tanpa perlu dijelaskan.

Perasaan yang disimpan terlalu lama justru bisa membuat hubungan dipenuhi asumsi yang tidak perlu.

Jika ada sesuatu yang mengganggu pikiran, bicarakan dengan cara yang tenang dan berikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan sudut pandangnya.

Aries juga perlu mengurangi kecenderungan ingin segera mendapatkan jawaban atas setiap persoalan.

Editor: Novia Tri Astuti
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