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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 8 Oktober 2026 | 21.55 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat 9 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

 

JawaPos.com - Ramalan shio besok Jumat, 9 Oktober 2026, menghadirkan energi yang berbeda bagi Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. 

Memasuki Jumat, masing-masing shio memiliki tantangan dan peluang yang berkaitan dengan pekerjaan, hubungan sosial, kondisi emosional, hingga keberanian mengambil langkah baru.

Menurut astrologi diantara empat shio ini, disarankan untuk tidak memaksakan semua pekerjaan selesai dalam satu waktu. 

Selain itu, ada pula yang justru memperoleh dorongan untuk memanjakan diri setelah menjalani rutinitas yang cukup padat. 

Sementara itu, Shio Macan dan Kelinci mendapat pesan yang lebih kuat berkaitan dengan kerja sama serta keberanian menunjukkan inisiatif.

Ramalan shio dapat menjadi bahan refleksi untuk melihat kecenderungan energi dalam menjalani hari. 

Karena itu, pesan yang muncul sebaiknya tidak dianggap sebagai kepastian, melainkan sebagai gambaran yang dapat membantu menentukan sikap secara lebih bijaksana.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Jumat, 9 Oktober 2026 untuk Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

1. Shio Tikus

Shio Tikus disarankan untuk tidak terlalu memaksakan diri pada Jumat, 9 Oktober 2026. Astrology.com memberikan pesan agar Tikus belajar mengikuti alur keadaan ketika sesuatu memang tidak dapat diselesaikan sesuai rencana.

Bagi pribadi yang terbiasa ingin memastikan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan, situasi semacam ini mungkin terasa kurang nyaman.

Namun, memaksakan pekerjaan justru berpotensi membuat energi terkuras tanpa memberikan hasil yang sepadan.

Dalam urusan pekerjaan, Tikus perlu membedakan mana tugas yang benar-benar harus diselesaikan hari ini dan mana yang masih dapat dikerjakan pada hari berikutnya.

Menentukan prioritas menjadi langkah penting agar pekerjaan tidak terasa menumpuk. Jika sebuah tugas membutuhkan waktu lebih panjang daripada perkiraan, tidak ada salahnya menundanya selama keputusan tersebut dibuat secara realistis.

Dari sisi keuangan, sikap yang sama juga dapat diterapkan. Jangan merasa harus segera mengejar semua target finansial sekaligus. Fokus pada kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu.

Editor: Novia Tri Astuti
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