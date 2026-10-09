Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Mengenai apa pun yang akan dicapai hari ini, zodiak aries cenderung memancarkan rasa percaya diri yang tinggi. Manfaatkan hal ini, tetapi berhati-hatilah dan jangan sampai cepat merasa puas diri.

Sikap optimis dan rasa percaya diri aries mungkin cukup untuk membuat semua orang di sekitar terkesan. Tetaplah waspada karena peluang tak terduga mungkin muncul.

Zodiak taurus perlu menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai, memberi atau menerima hadiah, dan merayakan hari-hari seperti ini. Hal-hal kecil inilah yang paling penting dan membuat hidup layak dijalani.

Jadi, gunakan hari ini untuk mengungkapkan kebahagiaan dan cinta kepada orang terdekat. Apa pun hal istimewa yang harus taurus lakukan hari ini, jangan lupakan itu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus menyadari bahwa pasangan sedang membutuhkanmu untuk menemaninya. Terkait karir, cari tempat yang tenang untuk bekerja atau belajar guna terhindar dari gangguan.

Sementara itu, lakukan peregangan dan berolahraga untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, aries memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pencarian kontrak yang menguntungkan.

Cinta Aries