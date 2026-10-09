Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.30 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Mengenai apa pun yang akan dicapai hari ini, zodiak aries cenderung memancarkan rasa percaya diri yang tinggi. Manfaatkan hal ini, tetapi berhati-hatilah dan jangan sampai cepat merasa puas diri. 

Sikap optimis dan rasa percaya diri aries mungkin cukup untuk membuat semua orang di sekitar terkesan. Tetaplah waspada karena peluang tak terduga mungkin muncul. 

Zodiak taurus perlu menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai, memberi atau menerima hadiah, dan merayakan hari-hari seperti ini. Hal-hal kecil inilah yang paling penting dan membuat hidup layak dijalani. 

Jadi, gunakan hari ini untuk mengungkapkan kebahagiaan dan cinta kepada orang terdekat. Apa pun hal istimewa yang harus taurus lakukan hari ini, jangan lupakan itu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus menyadari bahwa pasangan sedang membutuhkanmu untuk menemaninya. Terkait karir, cari tempat yang tenang untuk bekerja atau belajar guna terhindar dari gangguan.

Sementara itu, lakukan peregangan dan berolahraga untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, aries memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pencarian kontrak yang menguntungkan.

Cinta Aries

Pasangan sedang membutuhkan aries untuk menemaninya daripada apa pun saat ini. Luangkan waktu untuk mendengarkannya dan lakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan. Cobalah untuk meringankan suasana agar situasi yang menegangkan ini menjadi lebih ringan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 9 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 9 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.42 WIB

Ramalan Karier Zodiak Taurus Jumat, 9 Oktober 2026: Andalkan Ketekunan dan Tingkatkan Kualitas - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Taurus Jumat, 9 Oktober 2026: Andalkan Ketekunan dan Tingkatkan Kualitas

Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.40 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.28 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore