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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.28 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Setelah terlalu banyak menghabiskan uang akhir-akhir ini, zodiak taurus mungkin merasakan dampaknya.

Taurus mungkin harus menunggu untuk melakukan pembelian yang sudah lama diinginkan, dan hal ini bisa membuat frustrasi. Namun, jangan khawatir dan tenanglah karena taurus akan melewatinya tanpa masalah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus melihat kesalahan pasangan dari perspektif yang lebih luas tentang apa artinya bagi hubunganmu. Terkait karir, jangan mengecewakan atasan dengan bermalas-malasan dan tetaplah fokus saat bekerja.

Sementara itu, cobalah melakukan aktivitas fisik favorit agar merasa bugar dan aktif kembali. Terkait keuangan, prospek keuangan taurus sedang meningkat, sehingga tidak akan tertinggal dalam waktu dekat.

Cinta Taurus 

Taurus mungkin merasa sedikit kecewa dengan sesuatu yang dilakukan pasangan baru-baru ini. Sehingga, taurus perlu sangat peka terhadapnya. Mungkin, pasangan tidak memenuhi harapan atau tidak menepati janji. 

Cobalah untuk melihat kesalahannya dari perspektif yang lebih luas dan realistis tentang apa artinya bagi hubunganmu. Jika itu merupakan hal kecil, jangan terlalu dipikirkan dan maafkan saja pasanganmu.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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