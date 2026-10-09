Ramalan Zodiak Taurus 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com – Setelah terlalu banyak menghabiskan uang akhir-akhir ini, zodiak taurus mungkin merasakan dampaknya.
Taurus mungkin harus menunggu untuk melakukan pembelian yang sudah lama diinginkan, dan hal ini bisa membuat frustrasi. Namun, jangan khawatir dan tenanglah karena taurus akan melewatinya tanpa masalah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus harus melihat kesalahan pasangan dari perspektif yang lebih luas tentang apa artinya bagi hubunganmu. Terkait karir, jangan mengecewakan atasan dengan bermalas-malasan dan tetaplah fokus saat bekerja.
Sementara itu, cobalah melakukan aktivitas fisik favorit agar merasa bugar dan aktif kembali. Terkait keuangan, prospek keuangan taurus sedang meningkat, sehingga tidak akan tertinggal dalam waktu dekat.
Cinta Taurus
Taurus mungkin merasa sedikit kecewa dengan sesuatu yang dilakukan pasangan baru-baru ini. Sehingga, taurus perlu sangat peka terhadapnya. Mungkin, pasangan tidak memenuhi harapan atau tidak menepati janji.
Cobalah untuk melihat kesalahannya dari perspektif yang lebih luas dan realistis tentang apa artinya bagi hubunganmu. Jika itu merupakan hal kecil, jangan terlalu dipikirkan dan maafkan saja pasanganmu.
Karir Taurus
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022