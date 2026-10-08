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Leni Setya Wati
Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.39 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo hari ini mengingatkan pentingnya menjaga ketenangan ketika menghadapi berbagai situasi. Transit Bulan dapat membuat Virgo merasa lebih cemas, gelisah, atau mudah terganggu dibandingkan biasanya.

Kondisi emosional tersebut sebaiknya tidak dibiarkan memengaruhi keputusan penting. Virgo juga perlu memperhatikan pola makan dan memastikan kebutuhan nutrisi tubuh tetap terpenuhi.

Dalam urusan asmara, Virgo lajang berpeluang semakin dekat dengan seseorang yang berzodiak Aquarius. Sementara itu, kehidupan hubungan Virgo yang sudah memiliki pasangan terlihat cukup menyenangkan.

Namun, suasana di tempat kerja mungkin sedikit memanas karena adanya perselisihan atau perbedaan pendapat.

Yuk simak ramalan zodiak Virgo di hari Jumat, 9 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Virgo

Virgo yang masih lajang berpotensi merasakan kedekatan khusus dengan seseorang berzodiak Aquarius. Pengaruh Venus membuat interaksi di antara keduanya terasa lebih menarik dan membuka peluang munculnya hubungan baru.

Tidak perlu terburu-buru menentukan arah hubungan. Berikan kesempatan untuk saling mengenal secara perlahan dan lihat bagaimana hubungan tersebut berkembang.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, hari ini membawa perasaan bahagia dan puas terhadap keputusan yang telah dibuat dalam hubungan.

Ada kemungkinan Virgo ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama pasangan, misalnya dengan merencanakan makan malam atau melakukan kegiatan sederhana berdua.

Menghabiskan waktu di luar ruangan bersama pasangan juga dapat membuat hubungan terasa lebih hangat. Dalam anjuran spiritual yang menyertai ramalan ini, Virgo disarankan menyumbangkan sayuran hijau pada hari Rabu.

Keuangan Virgo

Dari sisi finansial, Virgo berpeluang mendapatkan keuntungan yang datang secara tidak terduga. Ada kemungkinan pembayaran lama yang sempat tertunda akhirnya diterima atau muncul pemasukan tambahan dari pekerjaan.

Kabar tersebut tentu dapat memberikan ruang lebih bagi kondisi keuangan Virgo. Namun, sebaiknya jangan langsung menghabiskan uang tambahan tersebut untuk memenuhi keinginan sesaat.

Menyisihkan sebagian pemasukan untuk tabungan atau kebutuhan masa depan akan memberikan manfaat yang lebih besar.

Editor: Novia Tri Astuti
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