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Leni Setya Wati
Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.36 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo hari ini membawa energi yang cukup beragam dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Transit Bulan melalui Virgo dapat membuat Leo membutuhkan waktu untuk menyendiri dan menenangkan pikiran. Tidak ada salahnya mengambil jeda dari keramaian ketika tubuh dan pikiran membutuhkannya.

Dalam urusan asmara, Leo lajang berpeluang bertemu seseorang yang menarik melalui teman atau lingkungan sosial yang sudah dikenal.

Sementara itu, Leo yang telah memiliki pasangan mungkin sedang mempertimbangkan kembali hubungan yang dijalani.

Dari sisi pekerjaan, aktivitas mungkin terasa monoton dan membosankan. Namun, kondisi tersebut justru dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda atau mencari kesibukan baru.

Keuangan Leo juga cenderung stabil, meski tetap perlu berhati-hati terhadap pengeluaran. Yuk simak ramalan Leo selengkapnya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Leo

Leo yang masih lajang memiliki peluang bertemu seseorang yang menarik melalui teman bersama. Pertemuan tersebut mungkin terjadi secara sederhana dalam lingkungan pertemanan atau aktivitas sosial yang selama ini diikuti.

Jika muncul rasa nyaman dan ketertarikan, tidak ada salahnya memberi kesempatan pada hubungan tersebut untuk berkembang. Nikmati proses mengenal satu sama lain tanpa terlalu cepat menentukan arah hubungan.

Sementara itu, Leo yang sudah memiliki pasangan mungkin mulai mempertanyakan keberlangsungan hubungan.

Keinginan untuk berpisah bisa muncul ketika emosi sedang tidak stabil. Karena itu, hindari mengambil keputusan besar secara spontan.

Sebaiknya berikan waktu untuk berpikir dengan tenang sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Dalam anjuran spiritual yang menyertai ramalan ini, Leo disarankan mempersembahkan air kepada Dewa Matahari sebagai bagian dari refleksi diri.

Keuangan Leo

Kondisi finansial Leo diperkirakan masih cukup stabil hari ini. Meski demikian, pengaruh Saturnus dapat membawa sejumlah pengeluaran yang sulit dihindari.

Editor: Novia Tri Astuti
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